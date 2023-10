Un comte à conquérir

Ecosse, 1897 Lucy n'en croit pas ses yeux ! Non seulement James, le comte aussi charmant qu'irritant qu'elle a rencontré dans le train, l'a suivie jusque chez sa tante, mais voilà qu'il prétend que la demeure lui appartient ! Et, pour couronner le tout, sa tante a disparu... Alors certes, Lucy voulait vivre une aventure pour oublier sa vie morne de Londres, mais là, le destin y va un peu fort ! Et puis, comment pourrait-elle résoudre tous ces mystères quand James la déstabilise de ses yeux bleus rieurs, de ses sourires en coin ? Comment se concentrer sur autre chose que le trouble intense qui l'envahit lorsque ses mains l'effleurent au détour d'un couloir ?