Promenade sous les étoiles

Comment se découvrir soi-même à travers la découverte du monde et de la nature. Cette nuit est une grande nuit pour Milie ! Pour la première fois, elle sort de sa grotte explorer le monde. Sous la voûte céleste, sa maman lui fait découvrir les richesses de la nature : la forêt et les animaux, la lune et les étoiles, la ville et ses lumières, la clairière... Quel émerveillement ! Mais la nuit n'est pas terminée et dans le reflet de l'étang, la plus jolie des surprises l'attend.