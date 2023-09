Dernières nouvelles du cerveau

Comment naît le langage ? Quelle est l'origine de la conscience ? Pourra-t-on bientôt lire dans nos rêves et nos pensées en enregistrant l'activité de nos neurones ? Comment apprend-on ? Et qu'est-ce que le connectome ? Fascinant par sa complexité, le cerveau reste un objet mystérieux pour tout un chacun, alors même que les neurosciences cognitives ont connu une évolution stupéfiante. Dans cette brillante synthèse, l'auteur détaille l'état du savoir sur le cerveau, des découvertes de Paul Broca à la fin du xixe siècle aux dernières percées de l'imagerie et de l'analyse comportementale. Lui-même praticien, il n'oublie pas de se pencher sur les applications concrètes de la recherche, qui visent à combattre le vieillissement de l'organe et à mieux comprendre des pathologies comme l'AVC ou la maladie de Parkinson.