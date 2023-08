« Errances » n'est pas simplement un recueil de poèmes, c'est une odyssée transcendant les limites, explorant les profondeurs des cœurs et des pensées. Il tisse un lien entre ceux en quête d'un nouveau monde et ceux sondant leur vérité intime. Il exprime à la fois une colère, une douleur, une vulnérabilité, tout en instaurant une conversation délicate entre l'individu et le cosmos, écho vibrant dans notre être. C'est une sollicitation à s'aventurer en soi et vers autrui, où la quête devient le lien unissant les esprits.