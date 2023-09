Ce livre propose une méditation comique, où un caillou sympathique et doué de conscience, nous fait part de sa sagesse ancestrale... Le dessin, minimaliste et répétitif, s'efface presque devant ses pensées millénaires. Le temps s'écoule et les bons mots sont distillés au fil des pages, à un rythme savamment dosé. On regarde le temps passer. Et chaque apparition des éléments extérieurs, vent, pluie, escargot, un randonneur, est un véritable évènement venant perturber cette apparente quiétude, ainsi que les certitudes de ce docte caillou. Cette nonchalance et cette stylisation d'une grande simplicité, sont au service d'un ton et d'un rythme personnel. L'agencement des pages presque identiques et les petites perturbations qui interviennent créent un décalage réjouissant. C'est subtil et doux-amer. L'humour naît du tempo du livre. Mais si ce numéro d'équilibriste fonctionne, c'est aussi grâce à un dessin communicatif. Les émotions du caillou, émois ou malaises sont représenté avec justesse, servis par un dessin qui inspire une immédiate sympathie. Cet ouvrage a été édité pour la première fois en 2021 par la maison d'édition allemande Rotopol.