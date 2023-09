J'étais le collabo Sadorski

"Une fresque historique sur la collaboration et l'épuration parisienne qui fera date". LE FIGARO MAGAZINE Septembre 1944 : Paris vient d'être libéré. Menacé d'être fusillé, l'inspecteur Léon Sadorski pourrait bénéficier de l'indulgence des épurateurs, à la condition d'identifier les "taupes" laissées par la police de Vichy au sein du Parti communiste. Mais rien ne se déroulera comme prévu... Né en 1953 dans une famille franco-britannique, Romain Slocombe est l'auteur d'une trentaine de romans. L'Affaire Léon Sadorski (prix polar Libr'à Nous), L'Etoile jaune de l'inspecteur Sadorski, Sadorski et l'ange du péché, La Gestapo Sadorski et L'Inspecteur Sadorski libère Paris sont disponibles chez Points.