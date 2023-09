Fin de la mégamachine (La). Sur les traces d'une civilisation en voie d'effondrement. Sur les traces d'une civilisation en voie d'effondrement

"Aucun sujet n'est plus important. Une contribution d'une grande valeur qui vient à point". Noam Chomsky La fin de la mégamachine Ce livre haletant nous offre enfin la clé de compréhension des désastres climatiques, écologiques et économiques contemporains. Accuser Sapiens, un humain indifférencié et fautif depuis toujours, est une imposture. Notre histoire est sociale : c'est celle des structures de domination nées il y a cinq mille ans, et renforcées depuis cinq siècles de capitalisme, qui ont constitué un engrenage destructeur de la Terre et de l'avenir de l'humanité, une mégamachine. Alors que les alternatives ne manquent pas, quel déclic nous faut-il pour changer de cap et abandonner une voie manifestement suicidaire ? La réponse est dans ce récit. Car seul celui qui connaît sa propre histoire peut être capable de l'infléchir. Fabian Scheidler Il travaille comme auteur indépendant pour la presse, la télévision et le théâtre. En 2009, il obtient le prix Otto Brenner du journalisme critique. Il a publié aussi Chaos. La nouvelle ère des révolutions (2017) et L'étoffe dont nous sommes faits. Repenser la nature et les sociétés (2021, en allemand). Traduit de l'allemand par Aurélien Berland