"Dans le décor d'une Amérique post-sixties savoureusement dépeinte, Jonathan Franzen dose à merveille empathie, gravité et discrète ironie". Nous sommes en 1971, à la veille de Noël, la météo annonce une importante perturbation. Russ Hildebrandt vit avec sa femme, Marion, et leurs enfants dans une banlieue cossue de Chicago. Pour ce pasteur libéral, l'attirance qu'il ressent à l'égard d'une jolie paroissienne est un vrai cas de conscience. A ses tourments s'ajoute l'arrivée de Rick Ambrose, le jeune pasteur cool qui cherche à l'évincer de l'association de jeunes qu'il a créée. Avec Crossroads, Jonathan Franzen sonde avec virtuosité et humour la vie intime de chacun de ses personnages et revient à son thème favori : la famille américaine, microcosme où s'affrontent toutes les passions. Né à Western Springs (Illinois) en 1959, Jonathan Franzen s'est imposé comme l'un des plus grands écrivains américains de notre temps. Il est notamment l'auteur des Corrections, de La Vingt-Septième Ville, de Freedom et de Purity, tous disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Olivier Deparis