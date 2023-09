Vingt mille yeux sous les mers. merveilles et misères des océans. merveilles et misères des océans

PHOQUE A BABORD ! BALEINE DROIT DEVANT ! CALMAR GEANT A TRIBORD ! La Terre est avant tout une mer, un océan où des millions d'espèces vivent et évoluent. Et subissent, comme elles peuvent, l'exploitation et la pollution infligées par les humains... qui, décidément, ne peuvent s'empêcher d'abîmer tout ce qu'ils touchent. Heureusement, les océans sont immenses et les hommes tout petits. La vie est encore riche et belle et vous ne manquerez pas d'être émerveillés au cours de cette croisière où vous embarquent le professeur Noyau et Pythia, l'arrière-arrière-arrière-arrière-petite-fille du capitaine Nemo. De l'Atlantique à l'Antarctique en passant par l'océan Arctique, le Pacifique et l'océan Indien, vous croiserez une foule de bestioles passionnantes, vous admirerez les plus chouettes récifs coralliens, croiserez les plus étranges créatures abyssales ou nagerez avec les raies et les mérous. Et vous aurez aussi le privilège de rencontrer d'illustres savants et savantes qui en savent un rayon sur la vie des océans. Alors, embarquez et laissez-vous porter par les flots !