Il est temps après des mois de silence, d'écriture et d'introspection de parler de mon histoire, de mon chemin. Ce livre parle du magnifique et périlleux itinéraire par lequel je suis passée. "Un destin atypique : le fabuleux parcours de flammes jumelles" est le récit sans concession de la reconstruction d'une vie après la dépression. L'auteure nous donne à voir son cheminement entre espoirs et désillusions, entre projection et perte de confiance. C'est le portait d'une femme courageuse, au parcours contrarié par une rencontre, mais que la volonté et la persévérance ont aidé à remonter la pente.