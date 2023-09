Edward Gein, le psycho

Meurtrier, pilleur de tombes, nécrophile et anthropophage, Edward Gein attirait la sympathie de ses voisins, qui plaignaient plutôt le " vieux garçonA " resté seul après la mort de sa mère. Chez lui, dans la maison de l'horreur, on retrouvera les restes d'une quinzaine de corps dépecés, avec la peau desquels il confectionnait du mobilier et toutes sortes d'objets. Des organes, féminins dont il s'affublait dans son monstrueux désir de transformation sexuelle. Edward Gein est un personnage qui, encore aujourd'hui, révulse autant qu'il fascine au point d'occuper une place de choix dans la culture populaire. Figure incontournable du crime et de l'horreur, il est devenu un mythe littéraire grâce à Robert Bloch (Psycho), et a inspiré les plus grands films durant des décennies : Psychose d'Alfred Hitchcock, Massacre à la tronçonneuse de Hopper ou encore le Silence des Agneaux de Jonathan Demme, sans oublier des séries TV comme Bates Motel diffusée sur NETFLIX.