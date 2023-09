Mantras sacrés. 50 puissants mantras pour transformer votre vie

La puissance des mantras est reconnue depuis des millénaires. Elle favorise l'ouverture, la joie, et la sérénité et la connexion à votre part divine et à votre âme. Ces cartes ont été spécialement créées et révélées pour la période que nous traversons. Elles sont sacrées. Calligraphiées et bénies par le moine tibétain Tenzin Penpa, elles ont toutes une vibration élevée. 50 mantras pour toutes les circonstances : protéger les lieux, aider les défunts, nettoyer les karmas négatifs, invoquer les forces lumineuses, soigner et guérir, faciliter les rêves lucides et la réception des messages de l'univers, diluer les colères, lutter contre la peur, stimuler la volonté et le courage, améliorer la concentration, favoriser la prospérité et la chance.