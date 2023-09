Vieillir heureux, c'est possible ! Les clés pour vivre mieux et longtemps

Pouvons-nous façonner notre avenir et notre processus de vieillissement ? Eh bien la bonne nouvelle, c'est que OUI ! Nous ne sommes pas tous condamnés à perdre notre autonomie et à nous dégrader avec l'âge. Il n'y a pas de fatalité, à condition de commencer le plus tôt possible à se préoccuper de son futur. Bien vieillir, ça se prépare. Les progrès de la médecine, de la technologie et les évolutions en matière de prévention nous donnent la main et nous y incitent : soyons les maîtres de notre destin pour ne plus accepter une dégradation qui n'est ni obligatoire, ni inéluctable. Vivre mieux et plus longtemps, en forme avec une qualité de vie préservée, c'est possible, tout en préservant notre capital santé physique et mental. Mais surtout n'oublions pas que l'envie de vivre, d'être utile d'apprendre, de découvrir, de partager, et, d'aimer est essentielle. Ne considérons plus comme normal le regard triste de nos aînés. Oui, on peut vieillir jeune et heureux !