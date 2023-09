Au-delà du tambour. Lettres à mes esprits alliés

" Cette correspondance est née de questions qui ont émergé de ma conscience, au fur et à mesure de ma découverte de l'invisible. Elles ont traversé la peau de mon tambour jusqu'à s'imposer. A chaque apparition d'un nouvel esprit allié, j'ai osé l'interroger. J'ai osé me mettre à nu en lui exposant mes doutes et mes aspirations. Mon seul souci étant d'être au plus près d'eux, comme on parle à un ami, dans une belle complicité qui pousse à agir ensemble. Je n'oublie jamais que ce sont les ongods qui ont choisi de venir à ma rencontre pour m'apporter leur aide. " Un dialogue d'une grande profondeur, dans lequel se révèlent non pas des injonctions mais des pistes lumineuses pour trouver à l'intérieur de soi ses propres contradictions, ses propres réponses et le chemin pour faire des choix en conscience dictés par la joie.