Et que chacun se mette à chanter

Eliette n'a toujours été que la fille de ses parents. Eternelle amoureuse de chanteurs aujourd'hui décédés, elle n'a jamais construit sa vie. A 75 ans, alors que ses parents ont depuis longtemps rejoint les idoles de sa jeunesse, les fantômes de John Lennon, d'Elvis, de Cloclo et de Mike Brandt sont les seuls confidents qui lui restent. Jusqu'au jour où elle tombe sur une publicité pour des séances de " karaoké thérapie ". Dans la salle de karaoké surréaliste d'un restaurant chinois, entourée de statues de dragons et de lanternes traditionnelles, Eliette fait la connaissance d'Elisa, de Vincent, de Pierre et de leur coach Valérie-Anne. Ils n'ont rien en commun si ce n'est leur amour pour la musique et leur besoin viscéral d'être écouté. Au cours de plusieurs séances de karaoké, ils vont apprendre à se connaître et à s'apprivoiser, à tenter d'aller mieux, pour le meilleur et pour le pire...