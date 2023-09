321 Tac. Technique d'activation au changement

Etes-vous de ceux qui rêvent leur vie, en se disant : "? Si j'avais eu le courage de décider, d'oser, de faire, d'agir à ce moment-là? ! ? " Vous vous demandez encore pourquoi vous n'avez pas franchi le cap ?? Les raisons abondent : le syndrome de l'imposteur, le timing, la peur de l'échec, la procrastination. Ces excuses ont assez duré, il est temps aujourd'hui de passer à l'action, de révéler votre plein potentiel et de vous réaliser pleinement ? ! Le 321 TAC© est une Technique d'Activation au Changement. C'est un alignement des trois dimensions de l'être, pensées, émotions et actions. Daniela Knafo a crée cette technique pour permettre à chacun d'entre vous de se mettre en action consciemment afin de créer votre avenir, celui qui vous ressemble. Le seul objectif de cette technique est celui de trouver votre juste place dans tous les domaines de votre vie et d'oser vous réaliser.