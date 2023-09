Spider-Man Blue

C'est la Saint-Valentin et Peter Parker a le vague à l'âme. Cela fait bien longtemps que Gwen Stacy est morte, et pourtant il ne parvient pas à l'oublier. Il se remémore leur histoire, ses affrontements en tant que Spider-Man avec Kraven le Chasseur et d'autres vilains, et la fin tragique de la douce Gwen. Spider-Man : Bleu fait partie des sagas essentielles de Spider-Man, l'oeuvre d'un tandem artistique qui mettait la foudre en bouteille chaque fois qu'il se retrouvait : Jeph Loeb et Tim Sale. Retrouvez ce titre culte dans la collection MARVEL MUST-HAVE qui réunit les histoires incontournables de la galaxie Marvel.