Eloge du raisonnable. Pour un réenchantement raisonné du monde

Peut-on réhabiliter la Raison dans le monde actuel marqué par le désenchantement et le désabusement ? Le culte voué à la rationalité est-il, davantage que la déraison, la cause des dérapages dont l'humanité est elle-même responsable ? Que reste-t-il des contributions du siècle des Lumières ? D'évidence, plusieurs conditions devront être respectées pour réenchanter la raison elle-même. Chacune présuppose la promotion du raisonnable, soit une raison au service de la liberté, de la démocratie et de l'humanisme. Non plus la raison pure, formelle, dénoncée par plusieurs, mais une raison pratique qui saura composer avec les formes divergentes de rationalité. Ce raisonnable devra tirer profit des critiques adressées au rationalisme et au scientisme depuis le siècle des Lumières. Il saura surtout trouver rationnellement les moyens pour atteindre nos objectifs, tout en adoptant une dose d'humilité et d'ouverture nourrie par une discussion éthique. C'est à ce prix qu'un réenchantement du monde sera possible.