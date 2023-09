70 jeux sans clichés

Une collection de cahiers de jeux pour combattre les inégalités dès le plus jeune âge et questionner de façon ludique les stéréotypes sexistes, à la maison, à l'école, dans le sport... et dans la société en général. Pour appréhender et déconstruire ces clichés à travers des jeux adaptés aux 3-5 ans : labyrinthes, cherche et trouve, 7 erreurs, mots puzzles, suites logiques, rébus, jeux d'ombres, coloriages magiques, paires... En bonus : un poster détachable recto verso ! Au recto : Les lles ont le droit d'être rebelles, curieuses, intrépides, bruyantes... et de se salir, aimer les maths, bricoler... Au verso : Les garçons ont le droit d'être gentils, créatifs, timides... et de... rêvasser, aimer danser, prendre soin des autres...