Au bord des fleuves de Babylone

Ce roman foisonnant présente les débuts de la vie du prophète Ezéchiel, de son enfance à son service dans le Temple jusqu'à la captivité babylonienne, où il est réduit en esclavage parmi les exilés le long du fleuve Chebar. Ezéchiel, maçon, est un garçon simple et timide Il n'est pas encore prêtre et ses visions n'ont pas encore. commencé Il se trouve au milieu des exilés juifs qui luttent pour construire leur propre ville, pour rester fidèles à l'alliance de Dieu sans le Temple, et pour discerner les diverses forces qui menacent de les diviser et d'éroder leur foi. Toute la mission d'Ezéchiel consistera à rallier son peuple à Dieu afin de le sauver, avant tout, de la destruction intérieure. Qu'est-ce qui fait un prophète Pourquoi cet homme a t il été choisi Michael O'Brien nous offre un aperçu intime de l'esprit et du cÅur d'un des plus grands visionnaires de l'Ancien Testament.