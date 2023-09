Food Wars - Spécialité du chef

Voici le grand retour de Sôma, un garçon qui rêve de reprendre le restaurant de son père et qui se retrouve propulser dans la plus prestigieuse école culinaire formant l'élite des chefs ! Ce volume final propose toutes les illustrations couleur de l'auteur ainsi que les recettes de cuisine apparaissant tout au long du manga. Création des personnages et informations sur l'univers accompagnent le tout.