Au début des années 90, Luther Whitney est passé maître dans l'art du cambriolage. Une nuit, il se lance dans un dernier gros coup : s'introduire dans la luxueuse demeure d'un milliardaire. Mais ce qu'il imaginait comme le casse de sa vie se transforme en enfer. A son corps défendant, tapi derrière une glace sans tain, il assiste à une scène aussi invraisemblable que morbide. Le président des Etats-Unis en personne se livre à des jeux sexuels hors de tout contrôle. La mort rôde dans la chambre à coucher du milliardaire. Mais la garde rapprochée du président veille au grain... ou presque. En une poignée de secondes, Luther Whitney parvient à s'échapper de cette maison mais il devient l'ennemi principal des services secrets. Entre trafics d'influence, manipulations et abus de pouvoir, armé de sa seule ingéniosité, il est propulsé dans une course-poursuite, aussi improbable qu'explosive. Parviendra-t-il à blanchir son nom et sauver sa vie ? Le tout premier livre de David Baldacci, l'un des auteurs de thrillers les plus vendus au monde. Ancien avocat, il fut spécialisé dans le système politique américain et les services de renseignement. Lors de sa sortie, Les pleins pouvoirs, est devenu instantanément un bestseller international. Il fut adapté au cinéma avec en vedette Clint Eastwood. David Baldacci a depuis écrit plus de quarante best-sellers.