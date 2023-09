Train en Europe 2024 Petit Futé

Depuis sa création, le train est une inépuisable source d'inspiration et de fantasmes pour les voyageurs qui prennent le temps, car plus que tout autre moyen de transports : le train est le but même du voyage. Du luxe au pittoresque, de l'aventure au confort, de l'insolite au mythique. Petit Futé vous présente les plus beaux parcours ferroviaires en Europe : voyagez entres autres d'Athènes à Constanta en Roumanie et reliez ainsi deux mers mythiques que sont la mer Egée et la mer Noire, ou prenez le Cap du Grand Nord suédois, au départ de Stockholm jusqu'à Gällivare. L'Europe est un merveilleux terrain de jeux et il est question ici de proposer un guide pratique répertoriant toutes les informations nécessaires à la découverte de régions et de cultures européennes par le moyen du train, tout en distillant magie et romantisme propres au monde ferroviaire. Bon voyage !