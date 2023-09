Métaux, le nouvel or noir. Demain la pénurie ?

C'est sans doute le plus grand challenge que l'humanité ait jamais eu à relever : nous avons 30 ans pour remplacer le pétrole, le charbon et le gaz par des énergies renouvelables, éolien et photovoltaïque en tête. Mais... On ne peut pas faire d'électricité avec seulement du vent et du soleil ! Et la construction de transformateurs, éoliennes ou panneaux solaires, dépend d'une matière première indispensable : les métaux. Notre dépendance aux énergies fossiles va donc se transformer en une dépendance aux métaux. Et nous ne sommes pas prêts ! Politiquement, géopolitiquement, industriellement, des changements sont nécessaires pour que les métaux ne deviennent pas les oubliés de la transition énergétique... et la source de difficultés insurmontables dans l'avenir. Quels sont les métaux indispensables à cette transition ? En aurons-nous assez ? La production minière peut-elle suivre le rythme nécessaire ? Les pouvoirs politiques ont-ils pris la mesure de ce défi ? Quelle peut être la place de l'Europe dans ce bouleversement ? Comment aligner les perspectives des investisseurs, industriels et politiques, avec ce nouveau besoin ? Le recyclage peut-il nous sauver ? Ce livre propose une plongée dans le monde des matières premières métalliques critiques, et explore les contraintes et les éléments de réponse nécessaires pour que la transition énergétique indispensable à la survie de nos sociétés soit possible.