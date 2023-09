Aux yeux du monde, Lex Gracie est la Fille A. Celle qui s'est échappée à quinze ans de la "Maison des Horreurs" où ses parents la séquestraient avec ses frères et soeurs. Depuis, elle n'a jamais cessé de fuir, mettant un océan entre elle et ses souvenirs. Mais lorsque sa mère meurt en prison et la nomme exécutrice testamentaire, Lex ne peut plus esquiver. Il lui faut décider du sort de la maison et obtenir l'accord des siens, ce qui signifie les retrouver et replonger dans la souffrance qu'ils ont partagée. Phénomène outre-Atlantique, traduit dans trente-six pays et salué par une presse unanime, ce premier roman incendiaire, inspiré d'une histoire vraie, sonde les liens familiaux et la mémoire traumatique. "Habilement construit, tenu par un mystère qui ne se dévoile qu'à la fin, Fille A est une fiction puissante sur l'enfance et ses séquelles". Clémentine Goldszal, Elle.