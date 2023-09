L'Etoile du soir

"Le vrai courage, c'est de dire au revoir. Si on ne sait pas dire au revoir, on n'ose jamais aimer". Fille de la montagne, Kinjal entend le chant des pierres et le murmure des arbres. Chaque soir après l'école, elle court retrouver ses parents et sa grande soeur, la belle Chadna, si parfaite... Mais bientôt, la vie de Kinjal bascule : sa soeur est victime de la maladie des fleurs de chair. Sa rencontre avec Etoile du Soir et Petit Matin, deux panthères des neiges, aidera-t-elle Kinjal à retrouver son chemin ?