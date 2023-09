Dans un coin de campagne isolé, Neige est victime d'une panne de voiture. La maison la plus proche est habitée par des jumeaux, Yves et Eva. La jeune femme s'installe chez eux en attendant la venue d'un hypothétique garagiste et se trouve rapidement aspirée dans la relation passionnelle et sulfureuse entre le frère et la soeur. Eva, envoûtante infirme privée de l'usage de ses jambes en raison d'un mystérieux accident, et Yves, artiste lunaire, créateur inspiré de marionnettes et d'automates. Entre fantasmes et innocence, secrets de famille et jeux érotiques, lequel des deux séduira Neige ?