Freelances en entreprise. Recruter, motiver et fidéliser ces talents externes

Révélateur de l'évolution du monde du travail, de plus en plus de freelances travaillent aujourd'hui en entreprise. Entre 2020 et 2021, le nombre de freelances inscrits sur Malt (plateforme majeure destinée aux freelances) a grimpé de 39 %, avec un bond de 63 % dans les catégories de métiers auparavant perçus comme " établis " (chef de projets et métiers supports, par exemple). Cela paraît pourtant contradictoire : les freelances sont souvent des salariés qui ont quitté l'entreprise pour ne plus y revenir L'ouvrage a pour objectif d'expliquer aux entreprises ce qui est important pour les freelances, de mettre en avant les moments, les événements dans la gestion des RH à adapter, à revoir. Il les invite aussi à s'interroger sur la cohabitation deux populations différentes, salariés et freelances, notamment du point de vue de la politique RH. Un livre qui donne la parole aux freelances (témoignages), met en avant la connaissance de l'autrice de cette population (bonnes pratiques), zoom sur une réalité avec deux prismes de lecture (entreprise et freelance).