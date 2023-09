Village de l'avent à monter

Un cahier proposant de fabriquer son village de l'Avent : 24 petites maisons à découper et à assembler (une par jour jusqu'à Noël), mais aussi des sapins et des étoiles. Certains éléments sont partiellement mis en couleur et peuvent être personnalisés. Une notice de montage fournit toutes les consignes en images. Chaque maison est conçue pour pouvoir y glisser une friandise ou une petite surprise.