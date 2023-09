LA REINE DES NEIGES - Monde Enchanté - Le Festival de l'Hiver - Disney

Découvrez une histoire illustrée issue de l'univers du film La Reine des Neiges, à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. Résumé : Au royaume d'Arendelle, l'hiver touche à sa fin. C'est l'occasion pour Elsa et Anna d'organiser un festival de fin d'année. Avec tous les préparatifs qui les attendent, les deux jeunes femmes ne vont pas s'ennuyer ! Surtout qu'Anna souhaite faire une surprise à sa soeur aînée...