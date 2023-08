Un "Doc à coller" sous une forme interactive et ludique, qui valorise la participation de l'enfant, tout en lui apportant des informations sur son sport préféré. Un concept simple et efficace : donner à découvrir aux plus jeunes leurs premiers savoirs documentaires en positionnant des autocollants aux bons endroits sur de grandes images. Découvrir ou redécouvrir le vocabulaire du rugby, se familiariser avec ses règles et son univers, en apprendre un peu plus sur la façon dont se déroulent un entraînement, un match, les grandes compétitions... à l'âge où il s'agit parfois de choisir une activité sportive. Idéal pour tous les jeunes fans de rugby ! Une nouvelle édition avec une nouvelle couverture pour un événement exceptionnel : la Coupe du monde qui se déroule en France en 2023.