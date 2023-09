Fromages et autres produits de crèmerie. Encyclopédie des produits et des métiers de bouche

Un vrai livre de cuisine didactique et pratique au quotidien : - Didactique car il donne la parole à des fromagers, des éleveurs et des cuisiniers qui, chaque jour, travaillent un produit qu'ils ont choisi de mettre en valeur. C'est leur savoir-faire que vous découvrez au fil des pages mais aussi leurs conseils et leurs astuces qui vous permettront de tout connaître des différents fromages, crèmes, oeufs, etc. et de la meilleure façon de les préparer. - Pratique puisque vous découvrez 80 recettes illustrées, simples, actuelles et faciles à cuisiner au quotidien. Fromages à pâte dure ou molle, crème liquide, entière, crue, oeufs de poule, d'oie, de caille, etc. sans oublier le beurre, le lait, les yaourts, etc. toutes mettent en valeur les produits laitiers. Beurre, oeufs, fromages est le quatrième et dernier tome de l'Encyclopédie des produits et des métiers de bouche.