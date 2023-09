Noëmie Honiat cuisine en famille. Les grands classiques qui font plaisir aux petits

Si vous avez des enfants, vous savez qu'on décrocherait la lune pour leur faire plaisir. Mais vous savez aussi qu'ils adorent les produits industriels, qui ne sont pas très bons pour leur santé. C'est le constat qu'a fait Noëmie Honiat. Elle a donc décidé de reprendre tous les plats et gourmandises industrielles que les enfants adorent et de vous livrer tous les secrets pour réaliser ces recettes en toute simplicité, avec peu d'ingrédients et en peu de temps. Sticks de mozza, mini-burgers, nuggets, poissons panés, cake marbré, biscuits roulés, sablés lunettes, madeleines, donuts... Retrouvez dans ce livre plus de 5O recettes, qui sauront ravir petits et grands, à réaliser en famille ! Après des années au sein des cuisines de grands chefs, une place de finaliste dans Top chef, et de nombreux prix de pâtisserie, Noëmie Honiat a voulu transmettre au plus grand nombre son amour de la cuisine. A travers ses réseaux sociaux, elle partage ses recettes et conseils, et invite tout le monde à les recréer pour découvrir le plaisir de faire plaisir.