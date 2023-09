La petite bibliothèque Mini-Loup 5 albums

Une petite bibliothèque qui s'ouvre comme un coffre au trésor pour découvrir 5 petits livres pour vivre de grandes aventures avec Mini-Loup. Retrouve plein d'univers différents : Mini-Loup et les dinosaures, Mini-Loup policier, Mini-Loup le chevalier, la princesse et le dragon, Mini-Loup petit loup tout fou et Mini-Loup sur la banquise.