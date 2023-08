Depuis une bonne douzaine d'années, Serge Lehman nous promettait le résultat de toutes ses recherches et réflexions, qui partirent d'une crise existentielle de l'auteur alors qu'il travaillait à une définition du domaine de la science-fiction. Très loin d'un essai universitaire, L'Art du vertige conjugue réflexions personnelles, témoignage sur un épisode de folie, passion pour la culture de SF et goût pour la métaphysique. Déjà connu pour ses préfaces aussi captivantes qu'immenses (par exemple pour l'anthologie Les Maîtres du vertige chez L'Arbre vengeur), Serge Lehman boucle ici une approche profondément singulière et convaincante de l'esthétique SF et du rapport au réel.