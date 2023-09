Picasso. Les chefs-d'oeuvre

Dans cet ouvrage passionnant, Stéphane Guégan renouvelle notre regard sur l'un des artistes les plus reconnus de tous les temps : Pablo Picasso. A travers une biographie artistique, il nous raconte son parcours de l'Espagne à la France, dans un langage accessible mais au contenu rigoureusement étudié. Le lecteur pourra également découvrir ou redécouvrir 100 chefs-d'oeuvre de l'artiste provenant des plus grands musées du monde, pour certains déjà extrêmement célèbres, et d'autres pour lesquels ce livre permettra d'en apprécier toute la " nouveauté ". L'occasion de rendre hommage à la polyvalence de Pablo Picasso en présentant ses peintures, mais aussi ses sculptures, céramiques et autres objets artistiques. Des photographies connues comme inattendues viendront compléter ce panorama dense, qui apportera sans nul doute un nouvel éclairage sur cet artiste de génie décédé il y a tout juste 50 ans.