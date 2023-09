L'immigration chinoise en France. Le tapis rouge de Xi Jinping

L'histoire des migrations chinoises est méconnue en France, et pourtant, c'est une des plus anciennes d'Europe et la plus importante numériquement. En levant le voile sur cette histoire centenaire, cet ouvrage a pour objectif de montrer la multitude des courants migratoires chinois et de leurs foyers géographiques d'origine. Loin des clichés, l'ouvrage fait la part belle aux acteurs à travers de nombreux récits de vie, étayés par l'analyse des archives ; il restitue notamment l'importance de la stratégie clanique et de la destinée individuelle. Recomposant le parcours des migrations depuis le pôle de départ, la culture de l'émigration est décrite sur plusieurs siècles. Localisée à plus de 80 % dans l'espace francilien, la population chinoise actuelle de France se décline en plusieurs courants migratoires, distincts dans le temps et par leurs trois foyers d'origine : la région de Wenzhou dans le sud de la Chine, le Sud-Est asiatique et le Dongbei (l'ex-Mandchourie). Elle est aussi le reflet d'épisodes sporadiques, sans vocation migratoire de long terme, comme le recrutement des Chinois de la Grande Guerre et le Mouvement Travail-Etudes.