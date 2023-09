Pêches faciles au fil des saisons

- Toutes les informations essentielles pour pêcher toute l'année : les différents poissons au fil des saisons, les spots à privilégier. - Les techniques adaptées à chaque poisson et chaque endroit, pour toute l'année (lac, rivière, bord de mer, étang, etc.). - Des informations très pratiques et techniques, agrémentées de nombreuses illustrations (photos des poissons, schémas et dessins pour le montage des lignes).