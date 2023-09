Inspiration citrouille. 25 projets de décoration avec 9 recettes de cuisine et 24 modèles de pochoirs

Transformez vos courges automnales en oeuvres d'art ! Laissez libre cours à votre créativité et atteignez de nouveaux sommets en matière de décoration de citrouilles ! Depuis les traditionnelles et effrayantes décorations de l'Halloween jusqu'aux jardinières et aux photophores qui embellissent la maison, Inspiration citrouille vous montre comment transformer vos courges automnales en véritables oeuvres d'art. A travers 25 projets de sculpture, de peinture et d'accessoirisation, vous trouverez toute l'inspiration dont vous aurez besoin, de nombreux trucs et astuces, ainsi que des modèles de pochoir pour décorer de belle façon. En prime : de délicieuses recettes pour que bien profiter des courges au-delà de la saison des petits fantômes et autres sorcières.