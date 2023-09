Oiseaux, sentinelles de la nature

Y a-t-il plus bel emblème de la nature que les oiseaux ? Non seulement ils peuplent notre imaginaire mais ils sont absolument partout à la surface du globe. Partout, les oiseaux ont su faire face aux contraintes de l'environnement. Le pic est parti à l'assaut des arbres, le cormoran de l'eau, le lagopède de la haute montagne, l'albatros du grand large. Mais comment creuser le bois ? Nager sous l'eau ? Résister au froid ? Ne pas mourir de soif en mer ? La gent ailée est aussi un peuple fragile, que perturbent les activités humaines. Si le pigeon ramier ou le geai s'invitent dans nos villes, des pans entiers de notre avifaune disparaissent avec leurs milieux, jusqu'à notre si proche moineau. Cet ouvrage s'adresse aux ornithologues et à tous les amoureux des oiseaux, sensibles aux formidables capacités d'adaptation et aux beautés et secrets de ces irremplaçables sentinelles de la nature.