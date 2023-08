Mudra. Cartes

Dans ce joli coffret, un livre et 70 cartes ont été imaginés pour vous transmettre, ainsi qu'à vos enfants, ces gestes millénaires, simples et bienfaisants. Vous allez rapidement les adopter et les transformer à votre tour en routine dans votre quotidien. Tirez une carte quand vous en ressentez le besoin et reportez-vous au livre qui contient toutes les explications des Mudra. De tout petits gestes vous rendront la vie plus douce.