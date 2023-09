L'Homme des Mille détours

L'un rêve de fonder une famille. L'autre a fui toute attache. Tous deux se sont rencontrés au milieu de l'océan Indien et, sans rien savoir de leurs secrets, se sont liés d'amitié. Quand le premier décide de regagner la France, le second lui demande une étrange faveur : se rendre à Saint-Malo et lui donner des nouvelles de celle qu'il a abandonnée sept ans plus tôt sans laisser de traces... Des liens du sang aux liens du coeur, l'odyssée d'une famille.