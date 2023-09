Couleurs et ambiances, les masterclass de Michael Freeman

La couleur ne naît pas dans l'oeil, mais dans l'esprit, ce qui la rend extrêmement personnelle. Aussi, peut-elle déclencher des réactions esthétiques et émotionnelles uniques. Au cours des dernières années, la photographie centrée sur la couleur est devenue un véritable phénomène, nourri non seulement de l'héritage des grands photographes coloristes tels que Outerbridge, Haas, Gruyaert, Leiter, Eggleston et Porter, mais aussi des libertés nouvelles apportées par les capteurs et les logiciels de traitement. Fort de plus de quarante années d'expérience en argentique comme en numérique, Michael Freeman célèbre cette tendance dans cette troisième masterclass de la série, tout en gardant l'approche pratique qui fait le succès de ses ouvrages.