Granny squares faciles

Les granny squares pour les vrais débutants ! 10 modèles de carrés granny simples et inédits sont expliqués avec photos étape par étape. Tous les points et techniques nécessaires sont détaillés pour accompagner les vrais débutants en crochet. 5 modèles mode et déco sont ensuite expliqués pas à pas à partir des carrés expliqués : il suffit de changer les couleurs et les combinaisons pour obtenir une infinité d'effets.