LA PENSÉE DE GANDHI

Artisan de l'indépendance de l'Inde et inlassable défenseur des opprimés, Gandhi s'impose parmi les figures les plus charismatiques du XXème siècle. Sa pensée, à la fois nourrie par l'Orient et par l'Occident, a profondément bousculé les idéologies et les valeurs de son époque. Irréductible adversaire de la colonisation, il a aussi condamné le capitalisme industriel et la mondialisation, les discriminations et les injustices sociales. Apôtre de la non- violence et de la fraternité, il a plaidé en faveur d'une société rurale et artisanale, décentralisée et sans Etat : une "anarchie éclairée" repliée sur ses villages et rebelle à toute forme de modernité occidentale. Son rayonnement spirituel a répandu un idéal humanitaire fondé sur la préoccupation permanente de Dieu et sur un altruisme absolu. Ce message universel a inspiré d'éminentes personnalités politiques du monde contemporain et en inspirera sans aucun doute encore beaucoup d'autres.