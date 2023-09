Les Aventures de Télémaque de Fénelon ou le roman politique

NOUVELLE COLLECTION Dans la collection Champion - Commentaires est proposé de mettre à disposition des étudiants et enseignants des commentaires, qui sont autant d'essais de référence, écrits par les meilleurs spécialistes, afin d'éclairer et de prolonger la compréhension des grands textes de la littérature française. Ouvre d'abord destinée à l'éducation d'un seul, le petit-fils de Louis XIV et futur roi de France, les Aventures de Télémaque de Fénelon devient, après sa publication, un des textes français les plus largement diffusés et un des modèles de ce que les contemporains désigneront sous le nom de " roman politique ". Mais pourquoi et comment élaborer une fiction narrative en marge d'Homère pour donner à penser, à imaginer, et peut-être même à pratiquer, une autre politique moderne ? Ce livre propose une lecture du Télémaque à la lumière de cette question.