Cuisiner les baies sauvages. 50 recettes automnales

L'automne, moment idéal pour la récolte des baies sauvages. Mûres, cenelles, cynorhodons, sureau ou encore prunelles, autant de fruits sauvages permettant de faire le plein de vitamines et d'antioxydants pour affronter sereinement l'hiver. L'auteure nous présente 50 recettes simples, automnales et colorées allant de la classique confiture de mûres au célèbre patxaran, en passant par un étonnant "ketchup" aux cynorhodons, un chutney de baies de sureau ou encore des pickles de prunelles. Coté desserts, une crème glacée et des pâtes de fruit aux baies de sureau, des pirogi aux prunelles, des cookies aux noix et cynorrhodons confits. Coté boissons, infusions, jus, purple smoothie, milkshake protéiné, vin de mûres ou de sureau noir, élixir du sansonnet sont à déguster... Autant de recettes originales à (re) découvrir alliant saveur et bienfaits nutritionnels. Au sommaire : Cueillette - Conservation - Vertus médicinales - Vertus nutritionnelles Recettes Les cynorhodons Confiture de "gratte cul" - Sirop de cynorhodons - "Ketchup" de cynorrhodons - Gâteau roulé à la confiture de cynorhodon - Tisane de cynorhodons - Cynorrhodons confits - Cookies aux noix et cynorhodons confits - Barres de céréales aux cynorrhodons et au miel de romarin - Liqueur de cynorhodons Les prunelles sauvages La liqueur de prunelles-Patxaran - Pirogi aux prunelles - Tarte aux prunelles - Confiture de prunelles - Clafoutis aux prunelles - Pickles de Prunelles - Crumble aux prunelles - Cake aux prunelles, raisins et noix Les cenelles Cenelles lactofermentées - Cenelles séchées - Thé aux cenelles - Granola vitaminé aux cenelles - Cookies sans gluten aux cenelles - Vin d'aubépine - Elixir du sansonnet - Sauce aux cenelles - Café d'aubépine - Farine de cenelles - Gelée d'aubépine Les mûres sauvages Vin de mûres - Confiture de mûres - Sirop de mûres - Porridge aux mûres et aux bananes - Purple smoothie aux mûres - Macarons aux mûres - Glace aux mûres sauvages - Tiramisu aux mûres - Muffins aux mûres - Gratin de mûres Le sureau Sirop de baies de sureau - Milkshake protéiné aux baies de sureau - Chutney de sureau - Gelée de pommes reinette et sureau noir - Crème glacée aux baies de sureau - Câpres de sureau - Liqueur de sureau noir - Semoule au lait au coulis de sureau - Tourte au sureau - Sauce "moutarde" au sureau et la betterave - Vin de sureau noir - Pâte de fruit au sureau