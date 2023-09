Plus de 300 cartes postales anciennes de la Loire-Atlantique à la Belle Epoque. A travers plus de 300 cartes postales anciennes, La Loire-Atlantique d'antan est un véritable voyage dans le temps pour redécouvrir le département dans les années 1900. L'ouvrage est construit autour de neuf chapitres thématiques : La mer ; Les fleuves et lacs ; La terre ; Fabriques, commerces et petits métiers ; Les transports ; Les grandes cités ; La vie quotidienne ; Foi, croyances et traditions ; Les loisirs et les débuts du tourisme. L'iconographie rassemblant les cartes issues des plus belles collections du département, accompagnées des textes de Marie-Christine Biet, redonne vie au quotidien de la Belle Epoque de la Loire-Atlantique.