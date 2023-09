Près de 300 cartes postales anciennes du Haut-Rhin à la Belle Epoque. A travers près de 300 cartes postales anciennes, Le Haut-Rhin d'antan est un véritable voyage dans le temps pour redécouvrir le département dans les années 1900. L'ouvrage est construit autour de sept chapitres thématiques : Le monde rural et forestier ; Le développement économique ; La modernisation des transports ; L'essor des villes ; La vie quotidienne ; De l'Annexion à la Libération ; Les fêtes et les loisirs. L'iconographie rassemblant les cartes issues des plus belles collections du département, accompagnées des textes de Philippe Jehin, redonne vie au quotidien de la Belle Epoque du Haut-Rhin.