Terreur à Smoke Hollow

Entre Chair de Poule et Stranger Things pour les 8-12 ans ! Depuis le décès de sa mère, Ollie, onze ans, trouve refuge dans la littérature. Jusqu'au jour où elle croise, près d'une rivière, une femme déterminée à se débarrasser d'un livre qu'elle prétend maudit. Le sang d'Ollie ne fait qu'un tour : pas question de la laisser commettre une telle barbarie ! Elle vole l'ouvrage et le dévore en une nuit. Il raconte l'histoire d'Elizabeth Morrison et de ses deux fils, Caleb et Jonathan, disparus après avoir passé un pacte avec un sinistre spectre souriant. Le lendemain, la jeune fille a la désagréable surprise de découvrir que la ferme que visite sa classe est celle où est enterrée Elizabeth... " Aussi terrifiant qu'amusant ! " R. L. Stine